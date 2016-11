Dargun: 41.000 Euro - Postmitarbeiter rettet Rentnerin vor Trickbetrüge

Ein aufmerksamer Postmitarbeiter hat eine Rentnerin aus Dargun (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) davor bewahrt, 41.000 Euro an Trickbetrüger zu verlieren. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, war die 76-Jährige Anfang November telefonisch an Trickbetrüger geraten. Eine falsche Anwältin hatte die Rentnerin unter Vorspielung eines Spielgewinns und Drohanrufen dazu gebracht, zunächst 4800 Euro in einem Paket an eine belgische Adresse zu schicken. Nachdem das Geld eingegangen war, forderte die falsche Anwältin 41.000 Euro, sonst komme das Finanzamt.

Die Rentnerin schickte ein Paket mit der Summe los. Dem Mitarbeiter der Post kam die Adresse verdächtig vor. Wie die Polizeisprecherin erklärte, müssen Paketsendungen nach Belgien oder in die Schweiz eine bestimmte Inhaltsangabe haben, die in dem Fall fehlte, und dürfen genauer geprüft werden. Der Postangestellte rief noch einmal bei der Rentnerin an. Dort war der Sohn am Apparat. Der Betrug flog auf, und die Frau bekam die fünfstellige Summe zurück. Nach den Trickbetrügern wird noch gefahndet.

