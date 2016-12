Cölpin: Vater fährt mit Kind auf Schoß in Auto-Kontrolle vor Kita

Tatort Kindergarten: Mit einem Kleinkind auf dem Schoß ist ein Autofahrer am Montag in Cölpin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zur Kita gefahren - und erwischt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte der 31-Jährige auch das zweite Kind im Wagen nicht angeschnallt, ergab eine Schwerpunktkontrolle. Er habe die Kinder im Kindergarten abgeben dürfen, müsse nun aber 70 Euro Bußgeld zahlen und einen Strafpunkt hinnehmen. Bei insgesamt 16 kontrollierten Fahrzeugen, waren am Morgen vier Kinder und zwei Erwachsene nicht ordnungsgemäß gesichert.

