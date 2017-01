Boltenhagen: Marihuana-Silvesterparty aus öffentlicher Toilette

Einen rau(s)chenden Jahreswechsel feierten drei Männer auf einer öffentlichen Toilette in Boltenhagen. Ein aufmerksamer 68-Jähriger hatte in der Silvesternacht ausgehend von diesem „stillen Örtchen“ einen markanten Marihuana-Geruch bemerkt. Als drei Männer dort herauskamen, sprach er sie an. Die Männer im Alter von 18 und 29 Jahren blieben bis die Polizei eintraf. Die Beamten durchsuchten nicht nur die Personen, sondern auch anschließend deren Wohnungen in Boltenhagen und Elmenhorst/NWM. „Sie fanden mehrere Mengen Betäubungsmittel wie Marihuana, entsprechende Rauchutensilien sowie Amphetamine und stellten diese sicher“, teilte gestern die Polizei mit, die jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

