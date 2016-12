Bentwisch: Kleintransporter überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein Kleintransporter ist am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 105 bei Bentwisch nahe Rostock auf die Mittelschutzplanke geraten und hat sich überschlagen. Der 52-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er liegt in einem Rostocker Krankenhaus. Die B 105 war in Richtung Rostock zur Bergung des Fahrzeugs mehrere Stunden gesperrt. Außerdem musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden.

