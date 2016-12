Bad Doberan: Renitenter Mann sorgt für Ärger

Am 10.12.2016 kurz vor Mitternacht versuchte ein 19 jähriger Mann in Bad Doberan sich in suizidaler Absicht auf der Straße überfahren zu lassen, nachdem er zuvor Fahrzeuge mit Steinen bewarf. Ein 46-jähriger Passant der ihn von der Straße bringen wollte wurde durch den Täter geschlagen und getreten und erlitt dadurch eine Kopfverletzung. Die alarmierten Streifenbeamten versuchten den aggressiven und uneinsichtigen Mann unter einem Fahrzeug hervorzuziehen. Den Weisungen der Beamten wollte der Mann allerdings nicht nachkommen und versuchte sich dagegen zu sperren. Er leistete massiven Widerstand gegen die erforderlichen Maßnahmen der Polizei. Er bespuckte, beleidigte und trat die eingesetzten Beamten.

Dabei kam es unter anderem auch zu verfassungsfeindlichen Äußerungen. Bei der Durchsuchung der Person konnten Tütchen mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln und ein Teleskopschlagstock sichergestellt werden.

Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Trotz aller Gegenwehr konnte der Betroffene letztlich die polizeilichen Maßnahmen nicht verhindern. Für ihn endete die Nacht mit einer Einweisung in die UNK Rostock.

