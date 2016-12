B198: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 08.12.2016 kam es gegen 20:00 Uhr auf der B198 zwischen den Ortschaften Möllenbeck und Carpin zu einem Zusammenstoß zwischen einem Wildschwein und zwei PKW. Der 72-jährige Fahrer eines PKW BMW befuhr die B198 aus Richtung Möllenbeck kommend in Richtung Carpin. Zwischen den beiden Ortschaften überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Wildschwein und dem PKW. Dabei wurde das Wildschwein auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit dem PKW Jeep Grand Cherokee eines 46-jährigen Fahrzeugführers zusammen. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es jedoch nicht. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Hierbei kam es zu Verkehrseinschränkungen und der Fahrzeugverkehr musste für drei Stunden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

