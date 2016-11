Wolgast : 35-Jähriger tot im Wasser entdeckt

1 von 1 Foto: Caroline Seidel (Illustration) 1 von 1

Der Tod eines 35 Jahre alten Mannes gibt der Polizei in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) derzeit Rätsel auf. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, wurde die Leiche des Mannes am Mittwochnachmittag an der Kaimauer der Peenewerft im Wasser treibend entdeckt. Da der Mann keine Papiere bei sich hatte, sei zunächst die Identität des Wolgasters geklärt worden. Die bisherigen Ermittlungen deuteten auf einen Unglücksfall hin. Rechtsmediziner sollen die genaue Todesursache klären. Wie der Mann ins Wasser und dann zu dem Werftgelände gelangte, sei noch unklar.

