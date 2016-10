Verkehr : Zweite Etappe der Sanierung der B109-Brücke startet

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Wer die Brücke umfahren will, muss eine fast 70 Kilometer lange Umleitung über die Autobahn 20 in Kauf nehmen. Touristiker befürchten wie schon im ersten Bau-Halbjahr 2016 lange Staus an bestimmten An- und Abreisetagen. Die Sanierung des 85 Meter lange Bauwerkes aus dem Jahr 1989 soll rund 2,1 Millionen Euro kosten.