Unfälle : Zweijährige bei Autounfall durch Glassplitter verletzt

Ein zweijähriges Mädchen ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 104 bei Polzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Das ausscherende Heck eines Lastwagens hatte den Unfall am Samstag verursacht, wie die Polizei mitteilte. Demnach geriet das Lkw-Heck nach einem Bremsmanöver in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto. Daraufhin kam der Wagen, in dem das Mädchen und seine Mutter saßen, von der Straße ab und fuhr gegen einen Zaun. Die Zweijährige wurde durch herumfliegende Glassplitter im Gesicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

