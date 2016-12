Notfälle : Zwei Mütter in Rostock finden Söhne tot in der Wohnung

In Rostock sind am Mittwoch zwei junge Männer tot von ihren Müttern gefunden worden. Ein 16-Jähriger lag nach Angaben der Polizei im Stadtteil Brinckmansdorf am Morgen leblos in seinem Bett in der Wohnung der Eltern, wie die Polizei mitteilte. Im Stadtteil Lichtenhagen fand eine Frau ihren 25-jährigen Sohn leblos in seiner eigenen Wohnung. Der Notarzt habe in beiden Fällen nur noch den Tod feststellen können. Die Todesursachen sind noch unbekannt. Sie sollen durch eine Obduktion geklärt werden, die von der Staatsanwaltschaft Rostock beantragt wurde.