Kriminalität : Zigarettenautomat: Zwei Aufbruchversuche an einem Tag

Diebe haben in Greifswald zweimal erfolglos versucht, den selben Zigarettenautomaten aufzubrechen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am späten Sonntagabend fassten die Beamten drei stark alkoholisierte Männer im Alter von 32, 35 und 36 Jahren. Sie wollten den Automaten mit einer Eisenstange knacken. Unklar war zunächst, ob dieselben Männer auch für einen Aufbruchversuch am frühen Sonntagmorgen verantwortlich sind. Hier hatten Unbekannte versucht, mithilfe von Pyrotechnik den Automaten zu knacken.