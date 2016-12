Tiere : Zehn Tiere in Damwildgehege gerissen: Wölfe in Verdacht

Ueckermünde (dpa/mv) - Offenbar Wölfe haben in der Ueckermünder Heide über Weihnachten rund ein Dutzend Nutztiere getötet. In einem Damwildgehege wurden in der Nacht zum ersten Feiertag zehn Tiere gerissen, wie das Agrarministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Ein elftes werde vermisst. In der darauffolgenden Nacht sei in unmittelbarer Nähe ein Schaf gerissen worden. Ein Gutachter habe die beiden Vorfälle untersucht und tippe auf Wölfe.