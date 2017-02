Soziales : Zahl der Anrufe Kinderschutz-Hotline rückläufig

Bei der Kinderschutz-Hotline des Landes sind im Vorjahr 265 Hinweise auf mögliche Misshandlung oder Vernachlässigung von Kindern eingegangen. Auch wenn die Zahl unter denen der vorhergehenden Jahre liege, habe sich die Rufnummer als niedrigschwelliges Hilfeangebot bewährt, teilte das Sozialministerium am Montag in Schwerin. «Wir müssen alles tun, um Kinder vor physischer und seelischer Gewalt zu schützen, aber auch um Hilfe für Menschen in Krisensituationen zu organisieren. Die 24 Stunden erreichbare Hotline ist ein wichtiger Beitrag dazu», betonte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).