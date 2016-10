Brände : Wohnungsbrand durch weggeworfene Zigarette

1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bützow im Landkreis Rostock ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hat eine weggeworfene Zigarette den Brand in der Wohnung verursacht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 32-jährige Bewohnerin sowie zwei weitere Anwohner seien vorsorglich in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kriminalpolizei ermittelt demnach gegen die Wohnungsbesitzerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

