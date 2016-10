Brände : Wohnungsbrand: Betrunkene Frau schläft mit Zigarette ein

Eine Zigarette in den Händen einer schlafenden und betrunkenen Frau war offensichtlich die Ursache für einen Wohnungsbrand in Bützow (Landkreis Rostock) am späten Mittwochabend. Eine Nachbarin hatte den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Retter hätten die 32-jährige Frau auf dem Boden liegend gefunden. Sie habe angegeben, mit der Zigarette auf der Couch eingeschlafen zu sein. Sie hatte den Polizeiangaben einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille.