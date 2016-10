Konjunktur : Wirtschaftsforum wird mit Ministerpräsidenten fortgesetzt

1 von 1 Foto: Bernd Settnik 1 von 1

Mit Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft wird heute das erste Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad Saarow bei Berlin fortgesetzt. Erwartet werden unter anderem Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU), die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD) und mehrere Ministerpräsidenten. Zum Auftakt am Donnerstag hatte das Ifo Institut dargestellt, dass der Aufholprozess der ostdeutschen Wirtschaft seit 15 Jahren auf der Stelle tritt. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte, eine Ursache sei der Rückgang der Bevölkerung. Der Staat müsse aber trotzdem die Infrastruktur aufrechterhalten. Das Wirtschaftsforum in der Kurstadt Bad Saarow lehnt sich an das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Wintersportort Davos an.

Ostdeutsches Wirtschaftsforum