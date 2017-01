Landtag : Winterklausur: Linksfraktion bereitet Parlamentsarbeit vor

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag startet traditionell mit ihrer Winterklausur in das neue Jahr. Bei dem am Mittwoch in Banzkow bei Schwerin beginnenden zweitägigen Treffen soll das Thema soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt stehen. Dies sei die «Kernkompetenz» der Linken. Und das wolle ihre Partei in der künftigen Parlamentsarbeit auch deutlich machen, sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Sie kündigte einen Vorstoß zu mehr Familienfreundlichkeit und Bildungsgerechtigkeit im Land an. Über eine sogenannte Kinderkarte soll allen Schülern im Alter von 6 bis 16 Jahren unbürokratisch der Zugang zu Sport- und Musikangeboten oder auch der Kino-Besuch ermöglicht werden. Das Teilhabepaket des Bundes reiche dafür längst nicht aus.

