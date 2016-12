Agrar : Wild statt Milch: Agrarbetriebe setzen auf Rot- und Damwild

Die Aufzucht von Rot- und Damwild in Gehegen war einst eine Nischenproduktion weniger Agrarbetriebe. Mittlerweile sind erste Betriebe in der Tierproduktion ganz darauf umgestiegen. In Mecklenburg-Vorpommern setzen nach Angaben des Landesverbandes Landwirtschaftliche Wildtierhaltung in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern rund 25 Betriebe auf Wild, Tendenz steigend. Damit gehört die Branche zu den wenigen Wachstumsbereichen innerhalb der Landwirtschaft. Bundesweit sind 6500 Wildhalter registriert, rund ein Drittel davon in Bayern. Das jährliche Fleischaufkommen beläuft sich auf 1500 Tonnen, in Mecklenburg-Vorpommern sind es laut Verband um die 12 Tonnen.

