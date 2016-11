Brände : Wieder schlagen Brandstifter in Greifswald zu

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die Brandserie in Greifswald geht weiter: Erneut gab es ein Feuer, bei dem Unbekannte in der Nacht zu Samstag im Keller eines Wohnhauses ein Fahrrad in Brand setzten. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf den gesamten Wohnblock übergriffen. Nach den Brandstiftungen am Donnerstag ist es bereits das fünfte Feuer innerhalb einer Woche in Greifswald. Seit Monaten kommt es dort immer wieder zu Brandstiftungen, zuletzt hatte es vor zweieinhalb Wochen innerhalb einer Nacht fünf verschiedene gelegte Feuer gegeben.

