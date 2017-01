Kriminalität : Wieder Brief mit unbekannter Substanz am Landgericht

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Erst am Mittwoch hatten Unbekannte eine bräunliche Substanz in einem Brief abgegeben. Ein kleiner Teil des Justizzentrums blieb abgesperrt. Die Substanz stellte sich aber als harmlos heraus. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Schon vor zwei Wochen waren in mehreren Justizbehörden in Mecklenburg-Vorpommern Briefe mit weißem Pulver eingegangen, das sich ebenfalls als ungefährlich herausstellte.

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 10:34 Uhr