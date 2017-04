Soziales : Weniger rechtliche Betreuungen als in den Vorjahren

In Mecklenburg-Vorpommern müssen weniger Menschen rechtlich betreut werden als in den Vorjahren. 2016 sank die Zahl der Betreuungen seit 2011 erstmals wieder leicht auf unter 35 000, wie das Justizministerium in Schwerin am Sonntag mitteilte. 34 897 Menschen seien im Vorjahr betreut worden, 2015 seien es 35 281 gewesen.