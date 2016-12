Geschichte : Weniger Anträge auf persönlichen Blick in die Stasi-Akten

Die Zahl der Anträge zur persönlichen Einsicht in die Stasi-Akten geht zurück. Bei der Stasi-Unterlagen-Behörde beantragten 2016 bis Anfang Dezember 46 120 Menschen Einsicht in Unterlagen, die die DDR-Staatssicherheit über sie angelegt hat. Das waren knapp 13 200 Anträge weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Behördenchef Roland Jahn der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es seien immer noch mehr als 4000 Anträge pro Monat, die Interesse an dieser Vergangenheit zeigten.