Gesundheit : Weitere Vogelgrippe-Fälle bestätigt

Bei weiteren Wildvögeln in Nordwestmecklenburg und auf Rügen hat sich der Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt. Wie das Agrarministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte, wurde am Friedrich-Loeffler-Institut bei Greifswald der gefährlichen Virus H5N8 bei zwei Mantelmöwen aus Tarnewitz bei Boltenhagen, einer Silbermöwe aus Hohen Viecheln und einem Höckerschwan in Wismar (alles Nordwestmecklenburg) nachgewiesen. In Ummanz auf Rügen war ein Mäusebussard mit H5N8 infiziert.