Polizei : Wasserschutzpolizei: Verstärkt gegen Jetski-Fahrer vorgehen

Die Wasserschutzpolizei will in dieser Saison verstärkt gegen zu schnelle Jetski-Fahrer auf den Binnenseen des Landes vorgehen. Deren Zahl habe sich in den letzten Jahren erheblich vergrößert, sagte der Chef der Wasserschutzpolizei, Peter Mainka, am Donnerstag in Waldeck bei Rostock. Auf den Gewässern gebe es die Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 Kilometer pro Stunde, sie werde teils erheblich überschritten. Das Tempolimit sei wichtig für den Schutz der wasserbaulichen Anlagen wie Stege, Liegeplätze oder Uferbefestigungen. Es gehe auch um den Schutz der Natur und der Tiere, aber auch der anderen Menschen in und auf dem Wasser. Immer wieder würden sich Anwohner und Umweltverbände beschweren. «Wenn stundenlang diese hochmotorisierten und lauten Geräte unterwegs sind, erzeugt das großen Ärger», sagte ein Beamter der Wasserschutzpolizei.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 11:43 Uhr