Tourismus : Warnemünde erwartet 2017 mehr Kreuzfahrttouristen

Im Warnemünder Kreuzfahrthafen werden im kommenden Jahr mehr als 800 000 Kreuzfahrtgäste und damit leicht mehr als in diesem Jahr erwartet. Angemeldet sind 192 Anläufe, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Auch das ist ein Plus im Vergleich zu diesem Jahr, als 181 Kreuzliner anlegten. Rund 766 000 Mal gingen Seereisende an und von Bord.