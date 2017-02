Atom : Vom Energiewerk zum Entsorgungswerk: EWN benennen sich um

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Atommüllentsorger EWN in Lubmin hat sich umbenannt. Die Energiewerke Nord, Rechtsnachfolger der stillgelegten DDR-Atommeiler Lubmin und Rheinsberg, heißen seit Februar 2017 Entsorgungswerk für Nuklearanlagen. Die bislang verwendete Abkürzung EWN bleibt damit bestehen. Das Geschäftsfeld der ehemaligen Energiewerke Nord GmbH habe schon seit längerem nicht mehr im Bereich Energie gelegen, begründete eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag die Umbenennung. Der neue Name spiegele die eigentliche Aufgabe wider: den Rückbau von nuklearen Anlagen. Im Zuge der Umbenennung wurde auch die Homepage des bundeseigenen Unternehmens neu gestaltet. Zu den Kosten machte die Sprecherin keine Angaben.

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 11:21 Uhr