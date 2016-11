Umwelt : Vogelgrippe-Erreger H5N8 auf Nutztierhof bestätigt

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Der Verdacht auf das hochansteckende H5N8-Virus auf einem Nutztierhof im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat sich bestätigt. Das teilte das Agrarministerium in Schwerin am Samstag mit. Am Freitag waren auf dem privaten Hühnerhof in Mesekenhagen 31 Tiere tot aufgefunden worden, 26 weitere wurden wegen des Verdachts auf Vogelgrippe vorsorglich getötet. «Damit haben wir den ersten amtlich bestätigen Fall in einem Nutztierbestand», sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Angesichts der Ausbreitung der Epidemie habe das Bundlandeswirtschaftsministerium für Samstagnachmittag den Zentralen Krisenstab einberufen.

Pressemitteilung Agrarministerium