Gesundheit : Vogelgrippe bei 300 Tieren in Neukloster

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein weiterer Hausgeflügel-Bestand von der Vogelgrippe betroffen. Wie das Schweriner Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, wurde der Erreger H5N8 bei Hühnern, Enten und Gänsen in Neukloster (Kreis Nordwestmecklenburg) festgestellt. Der Bestand umfasse rund 300 Tiere. Dies sei nach dem weiter südlich gelegenen Bestand in Demen unweit von Schwerin der insgesamt zwölfte Vogelgrippefall bei Nutzgeflügel seit Anfang November in Mecklenburg-Vorpommern.