Geschichte : Vielfältiges Gedenken zu 25 Jahren Lichtenhagen geplant

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Gut vier Monate vor dem 25. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen haben in der Stadt die Vorbereitungen für das Gedenken begonnen. Kernstück der Gedenkwoche ist die Enthüllung von fünf Stelen, die an verschiedenen Orten in der Stadt an den Pogrom erinnern sollen. Je eine soll täglich vom 22. bis 26. August enthüllt werden. Neben Gedenkreden planen Vereine wie «Bunt statt Braun» und linke Gruppen außerdem Filmvorführungen, Zeitzeugengespräche und ein Bürgerfest. Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Hunderte Randalierer und Neonazis unter dem Applaus von Anwohnern ein Asylheim belagert und Brandsätze gegen das Haus geworfen. Die rassistische Krawalle gilt als eine der massivsten der deutschen Nachkriegsgeschichte.

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 08:38 Uhr