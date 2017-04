Unfälle : Viele Unfälle auf Straßen durch Wetterkapriolen

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Darüber hinaus kam es auf der A20 in der Umgebung des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Nachmittag laut Polizeiangaben zu mehreren Unfällen auf regennassen oder hagelglatten Straßen. In einem Fall seien dabei zwei Menschen schwer und vier leicht verletzt worden. Der insgesamt entstandene Sachschaden betrage rund 140 000 Euro.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 05:37 Uhr