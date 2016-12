Verteidigung : Versorgungsschiff «Elbe» kommt zurück nach Rostock

Rostock (dpa/mv) - Das Versorgungsschiff «Elbe» wird am Freitag nach gut fünf Monaten im internationalen Einsatz im Heimathafen Rostock-Warnemünde zurückerwartet. Das Schiff mit 66 Soldaten an Bord war Teil des Ständigen Minenabwehrverbands der Nato «SNMCMG 1» und nahm an zahlreichen Manövern im Nord- und Ostseeraum teil. Geführt wurde der Verband von einem estnischen Fregattenkapitän, der mit seinem Einsatzstab auf der «Elbe» eingeschifft war.