Umwelt : Verdacht auf Vogelgrippe in privater Tierhaltung

Möglicherweise gibt es einen weiteren Vogelgrippe-Fall in einem Nutzgeflügelbestand in Mecklenburg-Vorpommern. Mitarbeiter des Veterinäramtes des Kreises Vorpommern-Rügen haben am Dienstag in einer kleinen Tierhaltung bei Barth einen Verdacht auf Geflügelpest amtlich festgestellt, wie Kreissprecher Olaf Manzke am Dienstag sagte. Dort waren mehrere tote Tiere gefunden worden. Angaben zu der Größe der Tierhaltung, zur Tierart und dem genauen Ort machte der Kreis nicht. Sämtliche Maßnahmen zum Schutz der Umgebung vor einer möglichen Ausbreitung seien eingeleitet worden. Die Tiere gingen zunächst zur weiteren Untersuchung an das Landesamt für Landwirtschaft und Fischerei. Sollte sich dort der Verdacht bestätigen, erfolgen weitere Untersuchungen am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems.

