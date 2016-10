Tourismus : Unternehmer in MV lehnen Wasserstraßen-Programm ab

Tourismusfirmen und andere Branchen in Mecklenburg-Vorpommern wehren sich gegen das Bundesprogramm «Blaues Band» für Wasserstraßen. «Ein geplanter Umbau zu naturnahen Flüssen könnte noch mehr Einschränkungen für Boote bedeuten», warnte Ralf Pfoth von der IHK in Neubrandenburg auf einer Unternehmertagung am Mittwoch. Das Programm wurde vom Bundesumweltministerium für ein 2800 Kilometer langes Nebennetz von Wasserstraßen, das kaum mehr für den Gütertransport gebraucht wird neben dem Wasserstraßenkonzept des Bundesverkehrsministerium aufgelegt. Unternehmer befürchten, dass vielen touristisch wichtigen Wasserwegen vor allem in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dadurch weitere Einschränkungen drohen und Arbeitsplätze gefährdet würden.

