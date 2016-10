Tourismus : Unternehmer beraten Wasserstraßen-Entwidmung durch Bund

Die geplante, aber umstrittene Entwidmung von Wasserstraßen durch den Bund beschäftigt am Mittwoch die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Neubrandenburg. Unternehmer und Wirtschaftsvertreter wollen beraten, wie negative Auswirkungen des Bundesprogramms «Blaues Band» verhindert werden können. Das Konzept von Bundesverkehrs- und -umweltministerium sieht vor, dass sich der Bund finanziell nur noch auf für Güterverkehr wichtige Wasserwege konzentriert und vorwiegend touristisch wichtige Wasserwege wie in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg der Renaturierung überlässt.

Der Deutsche Tourismusverband befürchtet, dass traditionelle Wasserreviere wie die Mecklenburgischen Seenplatte und die Peene dann bald nicht mehr genutzt werden könnten.

Touristiker sehen die Wasserwege allerdings als Hauptfaktor für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Sollten diese mangels Pflege nicht mehr befahrbar sein, würden Hunderte Arbeitsplätze gefährdet, darunter bei Charterbootfirmen, Hotels und Gastronomen. So sei das Gros der Schleusen zwischen Berlin und der Müritz seit Jahren reparaturbedürftig.

Bundesprogramm