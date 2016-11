Wirtschaft : Unternehmen machen sich für Stettin stark

Mecklenburg-Vorpommern und Polen intensivieren ihre Bemühungen für eine grenzübergreifende Metropolregion Stettin (Szczecin). So werden sich 26 Firmen aus dem Nordosten an diesem Donnerstag an der Kooperationsbörse «Partnerschaft und Business» in Stettin beteiligen, wie ein IHK-Sprecher am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Dort werden auch Vertreter der Warschauer Außenhandelskammer, die Generalkonsulin Deutschlands in Polen Cornelia Pieper (FDP) und Vertreter der polnischen Botschaft in Berlin sprechen.