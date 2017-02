Kriminalität : Unbekannter wirft Böller auf Rettungskräfte

Ein Unbekannter hat die Besatzung eines Rettungswagens in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) offenbar mit Feuerwerkskörpern beworfen. Die Böller wurden am Sonntagabend aus einem Fenster geworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Böller seien jedoch von den Ästen eines Baums abgelenkt worden, so dass weder die Rettungssanitäter noch der Notarzt getroffen wurden.