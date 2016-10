Kriminalität : Unbekannte brechen in Schulen und Kindergärten ein

Unbekannte sind in Schafflund und Großenwiehe (Kreis Schleswig-Flensburg) in Schulen und Kindergärten eingebrochen. In der Nacht zum Mittwoch überstiegen die angerichteten Sachschäden den Wert der Beute aus den dänischen Schulen, dem dänischen Kindergarten und der Kindertagesstätte deutlich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Einbrecher waren auf Bargeld aus, konnten aber nur geringe Mengen erbeuten.

Polizeimitteilung