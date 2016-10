1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Kritzkow bei Güstrow (Kreis Rostock) in mehrere Firmen eingebrochen. Bei einer Betonherstellungsfirma entstand ein Schaden von über 10 000 Euro, da eine Anlage außer Betrieb gesetzt wurde, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. In zwei weiteren Firmen wurden die Räume durchsucht, jedoch kein gestohlener Gegenstand gemeldet.

