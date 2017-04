Hochschulen : Umstrittener Namenspatron der Uni Greifswald: Öffentliches Forum

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die Diskussion um den umstrittenen Namenspatron Ernst Moritz Arndt (1769-1860) der Universität Greifswald geht in eine neue Runde. Nach der heftigen Kritik aus der Bevölkerung an einer ersten Entscheidung der Universität, sich vom Namen zu trennen, hat die Hochschule heute zu einem öffentlichen Forum eingeladen. Ziel sei ein respektvoller und offener Dialog, teilte die Hochschule mit. Der Senat der Universität hatte im Januar die Ablegung des Namens beschlossen. Das Bildungsministerium hatte jedoch formale Mängel an dem Beschluss beklagt und der entsprechenden Änderung der Grundordnung nicht zugestimmt.

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 00:52 Uhr