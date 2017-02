Kriminalität : Tribsees: Unbekannte stehlen 120 Solarmodule

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Unbekannte sind in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einen Solarpark eingebrochen und haben 120 Solarmodule gestohlen. Der Einbruch habe zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag stattgefunden, teilte die Polizei Neubrandenburg am Montag mit. Die Module haben den Angaben zufolge ein Gesamtgewicht von 3,6 Tonnen und seien fachgerecht abmontiert worden. Der Schaden betrage etwa 30 000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport verwendet worden sei und rufen Zeugen auf, sich an die Polizei zu wenden.

PM Polizei

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 16:21 Uhr