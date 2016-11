Notfälle : Transportschiff verliert vor Rügen Windpark-Fundamentpfähle

Ein Transportschiff hat am Montagmorgen vor Rügen zwei etwa 40 Meter lange Fundamentpfähle für Windparks verloren. Das Schiff war nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund (WSA) auf dem Weg vom polnischen Stettin in die Nordsee nach Nordenham bei Bremerhaven. Die Fundamentpfähle werden in einem Areal etwa neun Seemeilen vor Stubbenkammer vermutet, wie ein WSA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Mehrzweckschiff «Arkona» sei auf dem Weg in das Gebiet, das eine Wassertiefe von etwa 30 bis 40 Meter hat. Schiffe sollten das Areal weiträumig umfahren, da unklar sei, wie und ob die Pfähle auf dem Boden zum Liegen gekommen seien.

