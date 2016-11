Gesundheit : Tierpark Ueckermünde: Nur ein Tier von Vogelgrippe befallen

Aufatmen im Tierpark Ueckermünde: Tests des Veterinäramtes zufolge ist in dem Zoo nur ein einziges Tier - das am vergangenen Dienstag verendete Emu-Weibchen - mit Vogelgrippe infiziert gewesen. Nach dem Todesfall seien von allen rund 100 Vögeln im Tierpark mit Tupfern Proben genommen und im Labor ausgewertet worden, sagte Landkreis-Sprecher Achim Froitzheim am Sonntag. «Alle waren negativ, was für uns positiv ist.» Kein Tier müsse getötet werden. Der Tierpark bleibe aber vorsichtshalber noch mindestens eine Woche, wenn nicht länger, geschlossen. «Wir wollen das Glück nicht überstrapazieren», sagte Froitzheim.