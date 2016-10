Theater : Theater widmet sich der Flüchtlings-Geschichte Europas

Die Geschichte europäischer Fluchtbewegungen kommt von Samstag (19.30 Uhr) an im Theater in Neustrelitz auf die Bühne. Anlass ist die Premiere des Schauspiels «Die Schutzbefohlenen» von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Regisseur Eberhard Köhler habe aber nicht die aktuelle Flüchtlingsdebatte aufgegriffen, sondern rücke die Erfahrungen in Europa mit Flucht und Vertreibung in den Mittelpunkt, erklärte eine Theatersprecherin. Dazu gehöre die Antike in Griechenland, deutsche Flüchtlinge, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika gingen, der Nationalsozialismus und andere Fluchtgeschichten.