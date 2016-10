Tarife : Tarifkonflikt in der Ernährungsindustrie beendet

Der Tarifstreit in der Ernährungsindustrie Mecklenburg-Vorpommerns ist mit Hilfe eines unabhängigen Schlichters beendet worden. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Freitag mitteilte, einigten sich die Tarifpartner in der zweiten Schlichtungsrunde auf fünf Lohnsteigerungen innerhalb von drei Jahren und einen Einstieg in die Altersvorsorge ab 2017. Damit sei ein wichtiger Schritt für die Angleichung der Entgelte an das Westniveau erreicht, sagte NGG-Geschäftsführer Jörg Dahms. Dem Tarifergebnis war ein monatelanger Arbeitskampf mit insgesamt 15 Warnstreiks bei Dr. Oetker in Wittenburg, der Carl Kühne KG in Hagenow, Nestle in Schwerin und Conow sowie der Emsland Food in Hagenow vorausgegangen.