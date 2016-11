Tarife : Tarifabschluss bei Hüttemann in Wismar

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die IG Metall Küste und der Holzproduzent Hüttemann in Wismar haben sich am vergangenen Donnerstag auf eine Tariferhöhung geeinigt. Wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte, steigt der Stundenlohn der Fachkräfte in der Holzverarbeitung von 10,30 Euro in zwei Stufen innerhalb eines Jahres auf 11,60 Euro. Außerdem gebe es neben einer Einmalzahlung von 300 Euro für alle Beschäftigten auch eine Anpassung der Auszubildendenvergütung. Friedhelm Ahrens, Verhandlungsführer der IG Metall, betonte, dass der Warnstreik am vergangenen Mittwoch den Durchbruch in den Gesprächen gebracht hat. 140 Mitarbeiter hatten sich an der Arbeitsniederlegung beteiligt.