Kriminalität : Tankstelle unweit der A20 aufgebrochen: 30 000 Euro Schaden

Die Polizei in Vorpommern fahndet im Umfeld der Autobahn 20 bei Jarmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) nach Tankstelleneinbrechern. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg erklärte, haben Unbekannte am Wochenende einen Schaden von mehr als 30 000 Euro bei einem solchen Einbruch an der ehemaligen Bundesstraße 96 angerichtet. So wurden in der Nacht zu Sonntag mehrere Spielautomaten und ein Tresor in der Tankstelle aufgebrochen sowie Tabakwaren in größerer Menge entwendet. Die nachts unbesetzte Tankstelle konnte aber am Montag wieder öffnen.