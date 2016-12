Notfälle : Supermarktmitarbeitern lösen Großeinsatz aus

Mitarbeiter eines Supermarktes in Schwerin haben am Mittwochabend über Atemwegsreizungen geklagt und dadurch einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Eine Substanz in der Luft habe jedoch nicht festgestellt werden können, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mitarbeiter hatten nach eigenen Angaben zunächst einen beißenden Geruch bemerkt. Daraufhin klagten sie über Hustenreiz und Beeinträchtigungen der Atemwege.