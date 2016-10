Hochschulen : Studienanfänger der Universität Rostock begrüßt

Rostock (dpa/mv) - Die Universität Rostock hat ihre rund 3600 Studienanfänger zum Wintersemester 2016/17 feierlich begrüßt. «Wir freuen uns, dass die Anzahl der Erstsemester im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist und zahlreiche Studierende aus der ganzen Bundesrepublik ihr Studium an der ältesten Universität im Ostseeraum beginnen», sagte Unirektor Wolfgang Schareck am Freitag in der Marienkirche. Dort hatten sich rund 1000 Menschen versammelt.