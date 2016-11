Volleyball : Stralsunder Wildcats setzen Siegesserie fort

Die Stralsunder Wildcats sind in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen weiter auf Erfolgskurs. Sie gewannen am Samstagabend ihr Auswärtsspiel beim RC Sorpesee mit 3:0 (26:24, 25:15, 25:16) und verbesserten sich nach dem vierten Sieg in Serie auf den vierten Tabellenplatz. «Von der Tabellensituation her sah das nach einem Pflichtsieg aus. Am Ende war es aber mehr ein Arbeitssieg», sagte Trainer André Thiel.