Volleyball : Stralsunder Wildcats feiern siebten Sieg in Serie

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats sind derzeit nicht zu stoppen. Die Norddeutschen feierten am Samstagabend in der 2. Bundesliga Nord der Frauen mit einem 3:2 (25:21, 21:25, 25:20, 23:25, 15:13) über Bayer 04 Leverkusen den nunmehr siebten Sieg nacheinander. Zugleich haben sie mit jetzt acht Siegen bereits so oft gewonnen wie in der gesamten Vorsaison. «Das fühlt sich natürlich super an. Doch Tabellenplatz und Serie sind uns im Moment herzlich egal. Wir sind glücklich und genießen das ganz einfach», sagte Trainer André Thiel.